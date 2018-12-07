Призыв к теракту? Генерала-«подрывника Кремля» могут объявить в международный розыск

Украинского министра обороны Степана Полторака Россия уже подозревает в использовании запрещённых средств ведения войны и геноциде, но лишь обоснованные обвинения в международном терроризме на Западе могут воспринять и наказать очень серьёзно.

Сегодня в Украине состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Глава государства в ходе своей речи объявил о принятии сразу целого ряда важных решений, среди которых роспуск Верховной Рады, отставка правительства и увольнение глав СБУ и Генпрокуратуры. Среди изгоев Зеленского оказался и министр обороны Украины Степан Полторак, который занимал свой пост с осени 2014 года. Он отреагировал на своё увольнение очень странно, опубликовав в Facebook пост со снимком соответствующего заявления и коллажем из своего фото на фоне взрывающегося московского Кремля.

Несмотря на то, что вскоре одумавшийся глава Минобороны скандальный пост удалил, он уже успел вызвать большой общественный резонанс. В числе прочего генерала-«подрывника Кремля» за его выходку могут объявить в международный розыск.

Известно, что Россия уже давно расследует целый ряд уголовных дел в отношении Полторака и его заместителей за использование запрещённых средств войны и геноциде в Донбассе. По данным СК РФ, генерал армии Украины, будучи министром обороны, отдавал преступные приказы о нанесении артиллерийских ударов по мирным объектам. Тем не менее, никаких серьёзных мер в отношении Полторака, кроме внесения в санкционные списки, не предпринимала. Но и сам министр ни в каких серьёзных заявлениях замечен не был до этого дня.

Теперь же СК России следует дать правовую оценку действиям генерала: что это было, призыв к теракту или признание собственного бессилия в борьбе с мифическим агрессором? В любом случае, никакой войны между Москвой и Киевом официально никогда не было, а потому выходка высокопоставленного военного Украины вполне может быть расценена как угроза государственной безопасности и экстремизм.

И если на действия Полторака в Донбассе Запад мог закрыть глаза, то когда дело доходит до международного терроризма, реакция может следовать уже более конкретная. Тем более, что уже скоро украинский генерал даже формально перестанет быть министром и неприкасаемым членом правительства. В этой связи такие инстанции как Интерпол вполне могут пойти на арест и экстрадицию в Россию «подрывника» Кремля в случае выезда за пределы Украины. Но для этого ещё нужна воля СКР.

Напомним, ранее нечто подобное было и с бывшим министром обороны Украины времён президента Ющенко Анатолием Гриценко. Сперва он оправдал возможное покушение на Владимира Путина, а затем якобы призвал совершать диверсии в мирных городах России как «ответ» на убийства украинских военных, в которых Киев традиционно винил Москву. СК России возбудил на Гриценко ряд уголовных дел, добившись его заочного ареста в Басманном суде Москвы. Позже экс-министра объявили и в международный розыск за призывы к терроризму. Возможно, что скоро по той же процедуре пойдёт и дело Полторака.