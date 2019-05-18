«Дружба» народов: Лукашенко «заигрывает» с Путиным и Зеленским ради прибыли от российского газа?

Глава Беларуси поздравил Зеленского с инаугурацией через премьера, в отличие от Путина, и это может означать установление контактов между странами ради будущего белорусского транша.

Сегодня, 20 мая, прошла инаугурация новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского. На нее были приглашены иностранные гости, но делегации из России так и не было. При этом после своей инаугурации Владимир Александрович тут же распустил Верховную Раду и решил формировать новое правительство, чего, собственно, народ от него и ждал – президент стал выполнять свои предвыборные обещания.

Стоит отметить, что большинство глав государств Европы и США поздравили новоиспеченного президента, вступившего в полномочия, а вот страны СНГ как-то остались в стороне. Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет поздравлять Владимира Александровича уже после урегулирования конфликта на Донбассе и возобновления диалога Москва-Киев. При этом глава Беларуси Александр Лукашенко вроде бы тоже остался в стороне, но все-таки поздравил Зеленского с инаугурацией через своего премьер-министра, что достаточно странно. Возможно, Лукашенко «заигрывает» с Путиным и Зеленским ради прибыли от российского газа?

Ведь ни для кого не секрет, что Беларусь уже предложила России проводить транш российского газа через свою газовую трубу «Дружба», а, по факту, возобновить ее работу. Для этого республике необходим ответ от Украины и Польши, которые занимались этим ранее и, в принципе, занимаются и сейчас. Вполне возможно, что такая «дружба» народов может быть подкреплена личной выгодой Александра Григорьевича, ведь он, как президент, действует в интересах своей страны и старается сделать, как было бы лучше для его народа.