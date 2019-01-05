Все еще впереди? Зеленский задекларировал мизерный в сравнении с деньгами Порошенко доход

Новоизбранный президент не стеснён в средствах, но все равно не дотягивает до своего богатого предшественника.

Зеленский задекларировал мизерный в сравнении с деньгами Порошенко доход. Документ с заработком нового президента и его владениями опубликовали в Национальном агентстве Украины, противодействующем коррупции. Стало известно, что доход Владимира Зеленского в 2018 году составил 9,7 млн. гривен. Также, семьи Зеленских принадлежит довольно неплохое количество недвижимости.

4,2 млн. гривен Зеленский получил благодаря своей главной на тот момент деятельности в студии «Квартал 95». Остальные 5,5 млн. гривен получены из разных источников, не относящихся к работе «Квартала». Наличными президент также богат: 90 тыс. долларов и 107 тыс. евро. Банковские счета главы государства насчитывают 440 тыс. долларов, 1 млн. гривен и 130 тыс. долларов.

Владимир Зеленский, как оказалось, не просто комик, как его называл бывший президент Петр Порошенко и его окружение. Видимо, Порошенко хотел оставаться самым популярным предпринимателем страны, но и тут его слава скоро угаснет. Зеленский тоже преуспел, обладая правами собственности в компаниях «Киноквартал» и «Студия Квартал-95» и корпоративными правами в «Квартал-концерт», «Гауди студио» и некоторых других.

Внушительными являются недвижимые владения Зеленского и его супруги. Задекларирован дом в Киеве площадью 353 кв. метра, квартира в 131 кв. метр, земельный участок площадью 1200 кв. метров, два парковочных места и один автомобиль. За границей Зеленский тоже успел потратиться: дом в Италии, квартира в Великобритании и десять гостиничных номеров в Грузии.

Если вспомнить, сколько задекларировал в прошлом году Порошенко, заработок Зеленского действительно мизерный. Ушедший глава государства заработал в 2018 году 1 млрд. 556 млн. 273 тыс. гривен. Он владеет 4 квартирами, несколькими домами и земельными участками только в одной Украине. Говорить о недвижимости за границей при таком доходе и вовсе не приходится. Болеющие за Зеленского украинцы имеют право порадоваться, что к власти пришел человек с не баснословными средствами на счетах. Переплюнуть Порошенко в этом деле было бы трудно. Однако власть меняет людей, а поэтому говорить о полном доверии новому президенту еще рано. Вдруг все еще впереди?