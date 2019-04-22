План посадки уже готов: Зеленский «выписал» из Австрии «юридического киллера» для Порошенко - депутат Рады

Сегодня, 14:00 \\ Политика

Охоту на теперь уже бывшего президента Украины известный юрист, экс-глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов намерен начать уже сегодня после инаугурации Владимира Зеленского. Народный депутат Мустафа Найем уверен, что работать он будет в связке с новой администрацией.

Сегодня в Украине официально сменился президент, свою присягу на верность народу принёс Владимир Зеленский. Во время инаугурационной речи новоизбранный глава государства призвал правительство уйти в отставку и распустил Верховную Раду. Вместе с тем ещё в период предвыборной кампании Зеленский обещал посадить руководство страны в тюрьму за коррупцию, воровство в армии и прочие тяжкие преступления. В этом плане у него нашлось много единомышленников, в том числе, из числа представителей «домайданной» власти, которые последние годы готовились к торжеству правосудия над Порошенко и его сторонниками.

Наиболее выделяется из этой партии известный юрист, экс-глава администрации президента Украины Виктора Януковича, Андрей Портнов. Несмотря на то, что киевский режим после госпереворота 2014 года не нашёл даже формальных оснований для его уголовного преследования, он предпочёл временно выехать из страны в Вену, опасаясь расправы. Накануне же Портнов вернулся в Киев и тут же заявил о намерении посадить Петра Порошенко в тюрьму.

По его словам, план посадки для экс-президента Украины и его окружения уже готов, а «охоту» на них планируется начать сразу после инаугурации Владимира Зеленского. «Мы систематизировали основные преступления ОПГ Порошенко и будем подавать заявления буквально с послезавтрашнего дня», - заявил Портнов в интервью СМИ. Он уверен, что суды в Украине после ухода старой власти без лишних проблем будут выдавать разрешения на арест топ-чиновников.

В Раде уже прокомментировали возвращение экс-главы администрации Януковича. Депутат «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем назвал это недоработкой Генпрокуратуры и силовых ведомств. Несмотря на то, что Портнов лишь допустил сотрудничество с новоизбранной властью, депутат ВРУ считает, что «юридического киллера» для Порошенко из Австрии выписал именно Зеленский.

«С большой долей вероятности можно предположить, что Андрей Портнов будет сотрудничать с командой Владимира Зеленского, в частности оказывая содействие преследованию команды Петра Порошенко», - написал политик у себя в Twitter. Стоит отметить, что юрист уже даже обозначил ряд персон, которые входили в ОПГ уходящего киевского режима. В него включён сам Пётр Порошенко, замглавы его администрации, руководитель комитета Рады по вопросам обороны, а также главы парламентских фракций «партий войны» - «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта». В команде Зеленского своего сотрудничества с Портновым пока не подтверждают.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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