Владимир дальновидный: Путин принял закон об автономном рунете из-за будущей кибератаки США

Сегодня, 13:41 \\ Политика

Жесткая политика в отношении Москвы не исключает возможностей ограничить некоторые ведомства в интернет-соединении, загадочно сообщил президент США.

Стало известно, что президент США Дональд Трамп в своем последнем интервью намекнул на то, что кибератаки на Россию все-таки были совершены. По его словам, спецслужбы не любят, когда об этом распространяются и потому ничего напрямую так и не сказал. Но разговор, по всей видимости, шел о том, как в ноябре 2018 года российское «Агентство интернет-исследований» резко на всех компьютерах лишилось интернет-соединения и вдобавок получило так называемые трояны на жесткие диски, которые едва не убили компьютеры.

Тогда пострадали и шведы, но также было известно, что предполагаемая кибератака от США произошла без ведома НАТО, что достаточно некрасиво со стороны Трампа.

Теперь же, Владимир Путин, как дальновидный политик, принял закон об автономном рунете из-за будущей возможной кибератаки США, ведь в прошлом они уже были совершены и ничто не мешает американским спецслужбам вновь найти брешь в российской системе.

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Автор - Алина Изотова
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