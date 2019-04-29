Всем по паспорту: Зеленский пообещал гражданство тем, кто будет строить «новую Украину»

Сегодня, 11:20 \\ Политика

В ходе своей инаугурации новоизбранный президент не упустил возможности своеобразно ответить Владимиру Путину.

Несколько минут назад закончилась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Разговоры о «клоуне» он решил тут же пресечь, на всю страну заявив о тех переменах, которые он намерен внести во время своего пятилетнего срока. Одним из главных тезисов Зеленского стали слова о том, что в мире на сегодняшний день проживает около 65 миллионов коренных украинцев, которых он очень хотел бы вернуть домой. Видимо поэтому он пообещал гражданство всем тем, кто готов вместе с ним «строить новую Украину».

Обещать всем по паспорту, безусловно, весьма смелое заявление. Наверняка со стороны Зеленского это своеобразный выпад в сторону Владимира Путина, который планировал упростить процедуру получения российского паспорта украинцами. Новоизбранный президент прекрасно понимает, что для многих украинцев это станет прекрасной возможностью переехать в Россию, потому решил заманивать их своими методами. Помимо этого, он добавил, что направит свой курс на освобождение Донбасса и возвращение Крыма, якобы потому что эти территории исконно принадлежат Украине.

Не обошлось и без ожидаемого многими политического «обезглавливания». Во время своей речи в ходе инаугурации он заявил об роспуске Верховной Рады, а также увольнении ряда чиновников, в основном, относящихся к силовым ведомствам. Ожидается, что выборы в Раду пройдут в июле, потому лето на Украине ожидается, мягко говоря, буйное.

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Автор - Виталий Малина
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