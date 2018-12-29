Подать второй стул! Арсения Яценюка обвинили в работе «на два фронта»

Последователь «майданных» традиций может оказаться «агентом Кремля», опасаются пользователи соцсетей.

Депутата Верховной Рады Арсения Яценюка привыкли считать проевропейским политиком. Однако недавно парламентарий, которого недруги привыкли ласково называть «Кролик Сеня», стад демонстрировать плавный перекат в лагерь Владимира Зеленского. Петр Порошенко еще не успел покинуть президентское кресло, а Арсений Петрович уже призвал парламент «максимально сотрудничать с новоизбранным президентом».

Политик выразил надежду, что Владимир Александрович изменит Конституцию Украины, опираясь на предложения от «Народного фронта». И пользователи соцсетей посчитали это едва ли не предательством. Арсения Петровича тут же обвинили в работе «на два фронта» и в том, что он находится под пятой Коломойского, или, что посчитали еще более вероятным, под влиянием России. Яценюка упрекнули в том, что он слишком уж «гибкий» политик и добавили, что он такой же конформист, как и Арсен Аваков, дескать, не зря же их зовут почти одинаково. Подписчики опасаются, что после совместной работы Зеленского и Яценюка над Конституцией Украины, «незалежная» превратится в «малороссийский федеральный округ».

Нашлись и такие юзеры, которые нашли в словах Арсения Петровича признаки перехода под крыло канцлера ФРГ Ангелы Меркель, дескать, в Украине политика ждут политические репрессии, и он нагрел себе место в Германии. Впрочем, оппоненты с ними не согласились и заявили, что Арсений Яценюк скорее присоединит Украину к Чечне, за которую якобы когда-то воевал. А наиболее радикальные комментаторы и вовсе пригрозили политику участью Януковича, если он посмеет посягнуть на Основной Закон. Они назвали его предателем, который в любой момент может сказать нечто вроде подать второй стул!