Готовит почву для бывшего начальника? Экс-советник Януковича вернулся в Украину

Сегодня, 18:53 \\ Политика

Андрей Портнов явно не сидел, сложа руки эти 5 лет, чтобы сегодня уверенно говорить о скором аресте Порошенко.

Экс-советник Виктора Януковича вернулся в Украину. Андрей Портнов, покинувший страну в 2014 году, сегодня снова ступил на ее землю, чем радостно делится в социальных сетях. Однако для ликования времени у сторонников «антимайдановской» власти нет. Уже завтра, 20 мая Владимир Зеленский станет законным шестым президентом Украины, а значит, работа по устранению Порошенко и его окружения должна начаться как можно скорее.

Бывший заместитель главы администрации Януковича даже не устроил себе «день тишины» по прибытии на Родину. Тут же стал раздавать интервью и обещать большие перемены. Так, он выразил один из самых основных тезисов, который мечтает услышать сегодняшняя Украина: Порошенко будет сидеть в тюрьме. Портнов и его юридическая команда готовы уже с понедельника предоставлять заявления по преступлениям Порошенко. Основные из них – о краже в оборонном бюджете и оффшорах почти бывшего президента.

Портнов призывает и других политических деятелей, бежавших из страны, возвращаться и строить новую Украину. Неужели Портнов готовит почву для бывшего начальника? Об этом уже ходят слухи. В самое ближайшее время это не произойдет, ведь Янукович все еще осужден по двум статьям. Однако в случае взятия на контроль личности Порошенко и его окружения внимание к делу Януковича угаснет настолько, что мало кто захочет разбираться в поступках Януковича пятилетней давности. Особенно это станет неактуально, если будет доказана вина ряда политических фигур, захвативших власть в Киеве незаконно в конце 2013 года.

Ранее с Януковича были сняты обвинения за посягательства на территориальную целостность Украины. Если Портнову удастся доказать государственный переворот в 2013-2014 году, получится, что все пять лет Украиной правил нелегитимный президент Петр Порошенко.

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Автор - София Волкова
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