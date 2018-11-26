В Европу – в мятых штанах: Внешний вид Порошенко всегда позорил Украину – экс-чиновник

Бывший украинский президент не приемлет критику, из-за чего ему пришлось все 5 лет быть посмешищем для всего мира.

Внешний вид Порошенко всегда позорил Украину. Об этом рассказал экс-чиновник Юрий Ладный, возглавляющий президентский протокол Украины с 2010 по 2014 год. По словам Ладного, Порошенко относился всегда пренебрежительно к тому, какого внешнего вида от него требовала должность. Все из-за самомнения. Порошенко настолько не приемлет критику в свой адрес, что готов идти наперекор правилам. Однако из-за этого позорился не только сам президент, но и вся страна. Ладный признался, что и украинские дипломаты, и украинцы за рубежом испытывали стыд за Порошенко.

Экс-чиновник отметил в интервью, что за свой внешний вид Петр Порошенко должен отвечать самостоятельно. Президентский протокол диктует только некоторые аспекты на особо важных встречах, остальное – на совести первого лица государства. Порошенко большую часть жизни занимается политикой, но опрятности так и не обучился, отдавая предпочтение мятым штанам. Самый громкий подобный случай произошел в начале 2019 года в Израиле. Позирование Порошенко с заправленным в штаны пиджаком взорвало сеть.

Очень странно, что амбиции Порошенко так расходятся с его внешностью. Разве можно в Европу – в мятых штанах? Израильский случай стал далеко не единственным, где Порошенко опозорился. Например, случай с одинаковыми красными галстуками у Порошенко и Трампа. Ладный предполагает, что украинский лидер мог специально выбрать именно красный, чтобы подчеркнуть близость к американской «верхушке».

За 5 лет правления Петр Порошенко не раз выставил себя посмешищем. То рядом с ним солдаты теряют сознание, то он и вовсе появляется в похожем на опьянение состоянии. Уже завтра, 20 мая, эпоха Порошенко завершится, но это не значит, что на этом закончатся курьезные случаи с его участием.