Даешь революцию! Зеленский «переформатирует» Верховную Раду в День взятия Бастилии

14 июля вероятно станет датой досрочных выборов в украинский парламент, о чем сообщили украинские СМИ.

Все попытки действующего президента Петра Порошенко и лояльного ему парламента максимально отсрочить инаугурацию Владимира Зеленского провалились. 20 мая в 10 утра по московскому времени Украина обретет нового президента, и он, по всей вероятности, не простит Верховной Раде, что его так долго держали на пороге президентского кабинета.

Как оказалось, политологи и разного рода эксперты были правы – Владимир Зеленский «переформатирует» Верховную Раду Украины, и сделает это со свойственным ему чувством юмора. Из сообщений украинских масс-медиа, наиболее вероятной датой роспуска такого недоброжелательного к Зеленскому парламента станет 14 июля, который во всем мире известен как День взятия Бастилии и начало Великой французской революции. Впрочем, некоторые представители Владимира Александровича эту информацию опровергают, но и здесь нет единства, поскольку Дмитрий Разумков, также известный соратник избранного главы государства, подтвердил, что роспуск Рады будет в приоритете.

В своих сообщениях СМИ ссылаются на некий источник из команды Зеленского, и, якобы, именно он наметил 14 июля для досрочных выборов, дескать даешь революцию! Возможно, эта дата станет сигналом для всего остального мира, что Украина станет независимой не только на бумаге, но и фактически, то есть перестанет быть сателлитом США и стран Евросоюза. Главное, чтобы украинцы вместо гимна не пели кавер на «Марсельезу».