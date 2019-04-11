Бунт на корабле? Бывший мэр Риги призывает отменить санкций против России

«Когда-нибудь настанет время и взаимные санкции будут сняты, поэтому нужно заранее думать как мы строим отношения»,- отметил Нил Ушаков.

В рамках своей предвыборной кампании в ряды Евродепутатов бывший мэр Риги Нил Ушаков призывает отменить санкций против России и стремиться наладить с ней отношения. Ведь такая политически сильная страна не должна находиться в изоляции.

Господин Ушаков отметил, что несмотря на угрозы националистов, которые запугивают население страны «страшилками» о России, нужно приложить все усилия для нормализации взаимосвязей. Поэтому он постарается убедить евросоюзников снять ограничения, не приносящие положительных результатов не одной из стран. Что это — бунт на корабле или все же осознание того, что без поддержки России Европа просто утопнет в проблемах от наплыва мигрантов или из-за отсутствия голубого топлива?

Экс-мэр откровенно поделился с общественностью информацией, что в Рижской думе происходили постоянные споры о том, почему латвийские политики не имеют возможности приезжать в Москву на различного рода официальные мероприятия. Ушаков сослался на опыт немцев, которые твердо заявляют о своих решениях в определенных вопросах, но и поддерживают нормальные отношения между самоуправлениями.