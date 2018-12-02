Братский уход на запад: Евросоюз предлагает Сербии более выгодное сотрудничество, чем Россия

Правительства ведущих стран Европы готовы признать границу между Сербией и Косово на тех условиях, которые Сербии не может гарантировать Россия. Это означает потерю давнего союзника Москвы на Балканах.

Главы Франции и Германии заявили, что готовы принять сербскую сторону в переговорах о территориальном разграничении и проведении границы с Косово. Эти шаги направлены на поиск новой модели международных отношений на Балканах, в рамках которых возможно решение многолетних межэтнических конфликтов на Балканах и окончательное умиротворение этого региона.

Данная политика проводится со вполне понятными целями максимального успокоения региона, чтобы как можно быстрее интегрировать каждую из его стран в состав Европейского Союза, где уже находятся Словения и Хорватия. Для Сербии даже назван конкретный год вступления в Евросоюз – 2025. К этому году все проблемы Сербии должны быть решены в максимальной степени, чтобы обеспечить как можно более беспроблемное вхождение балканской страны в состав ЕС.

Естественно, что включение Сербии в Европейский союз происходит не только за счёт того, что Евросоюз предлагает Сербии более выгодное сотрудничество, чем Россия. ЕС активно инвестирует в сербскую экономику, упрощает правила пребывания граждан Сербии на своей территории. Де-факто, уже сейчас граждане Сербии пользуются многими положениями шенгенского соглашения о свободном передвижении по Европе. Всё это толкает сербов на симпатии по отношению к Евросоюзу, несмотря на убеждённость в том, что Россия – главный инвестор сербской экономики и многовековой союзник Сербии.

Образ России, как главного союзника Сербии, никуда не исчез из массового сознания сербского народа, но при этом надо чётко осознавать, что Россия не в состоянии обеспечить регулярную экономическую помощь Белграду. Лишь иногда Москва выдавала Белграду безвозвратные кредиты, что не мешало сербским властям готовиться к вхождению страны в ЕС.

Происходящий в Сербии братский уход на запад вызван не только желанием улучшить своё социально-экономическое положение, но и тем, что Европейский Союз имеет реальные механизмы влияния на Косово и способен добиться переразмежевания границ двух государств на выгодных Сербии условиях, путём передачи Сербии населённых сербами областей Косово. Стремление Франции и Германии к миру на Балканах конвертируется из слов не только в кредиты, но и в реальные дела. Россия же не в состоянии себе такое позволить, что и отталкивает наших многовековых союзников в сторону ЕС.