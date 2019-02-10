Непробиваемые: Министр Италии считает антироссийские санкции бесполезными

Европа несет большие убытки, в том числе и Италия, считает министр Джанмарко Чентинайо, и существенного эффекта сами санкции уж никак не приносят.

Стало известно, что министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо, являющийся членом партии «Лига» высказался против продолжения Евросоюзом линии санкций против России. По мнению Чентинайо, РФ является важным партнером для Европы и отсутствие связей с ней плохо влияет на экономику данного региона. Также стоит отметить, что министр считает антироссийские санкции бесполезными, так как изоляция России никаких «бонусов» ЕС не дает, а только портит взаимоотношения с хорошим союзником. Джанмарко отметил, что его соратники попробуют убедить остальных членов ЕС отменить санкции против РФ, ведь русские, по сути, непробиваемые.

Это может очень не понравиться Украине и США, ведь для них отсутствие партнерства с Россией почему-то является предметом гордости. В особенности Украина настаивает на том, чтобы в связи с подписанием указа Владимиром Путиным о выдаче паспортов жителям ЛДНР, Европа ужесточила санкции против России, иначе они откажутся от Минских соглашений. На что французские представители «поставили на место» МИД Украины и заявили, что украинцы обязаны соблюдать мирное соглашение, продолжать линию деэскалации конфликта на Донбассе и решать проблемы собственной страны, а не указывать ЕС, что им делать, ведь локальных вооруженных конфликтов в Европе нет, в отличие от Украины.

Поэтому линия сближения с Россией может иметь место в скором времени, другое дело, что США могут предпринять попытку сорвать его, но в данном случае решать уже ЕС – быть или не быть другом РФ.