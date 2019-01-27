Почти бывший президент Украины, похоже, лишился спичрайтера и использует старые методички разом.

Сегодня, 18 мая, Украина вспоминает геноцид крымскотатарского населения 1944 года. Пока для одних эта дата действительно связана с печальными событиями, Пётр Алексеевич 5 лет рекламирует свою персону. Даже будучи на пороге, с собранными чемоданами и лакируя ботинки перед выходом из президентского кабинета, он задумывается над тем, как пролезть в Верховную Раду.

Напомним, что Пётр Порошенко намеревается баллотироваться в депутаты Рады и хочет занять там сторону оппозиции. В этих целях которых год подряд он проговаривает методички об «аннексии» Крыма и создании на территории полуострова военной базы. Самое смешное, что за 2019 год Порошенко несколько раз повторял, что в Крыму то уже стоят, то только появятся ядерные ракеты.

Очевидно, что такая риторика надоела самим украинцам, мнение которых можно узнать из соцсетей и опросов. Покидая пост, политик проводит заезженную предвыборную кампанию и делает всё, чтобы его запомнили таким.

Отметим, что присутствие политиков с такой идеологией в парламенте Незалежной чревато последствиями и для России. Пока с трибуны буду звучать лозунги о «ядерном Крыме» и «оккупации», Рада будет использовать доступные рычаги, чтобы заставить иноземных партнёров давить на Россию. Это надолго заморозит конфликт между странами.