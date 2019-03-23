Вова всё решит? Зеленский обещает Украине вернуть Крым

Сегодня, 15:32 \\ Политика

С новым лидером — старые привычки. Зеленский продолжает политику предшественника настаивая на целостности земель Украины образца 2014 года.

Сегодня (18 мая) происходит 75-я годовщина с начала депортации крымских татар, из Крыма. В связи с этим событием новый президент Украины опубликовал на своём официальном аккаунте в Facebook обращение к крымским татарам.

В своём обращении Зеленский делает акцент на страдания крымских татар, которые после возвращения на историческую родину снова стали жертвами репрессий, «как те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыме», - пишет Владимир Зеленский. Далее господин Зеленский обещает вернуть Крым Украине освободив его от «оккупации», не оговаривая при этом дату, а лишь заявляя, что они пройдут этот «долгий путь» вместе.

В ответ на заявление Зеленского, крымские татары попросили отказаться от политизации данной трагедии уверяя, что они не нуждаются в «освобождении от оккупации».

Ранее Зеленский делал «послание мира для жителей Донбасса и Крыма», в котором выразил свои надежды на мирное урегулирование конфликтов. Эксперты дают ему высокие оценки деятельности и считают, что именно Вова всё решит, или по крайней мере у него на это больше шансов чем у предшественника.

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Автор - Дмитрий Романов
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