А в своем глазу бревна не видит: Порошенко обвинил Москву в геноциде крымскотатарского народа

Сегодня, 14:40 \\ Политика

Международный трибунал за преступления советского времени требуют устроить «свидомые» украинцы.

Новое громкое заявление было сделано пока еще действующим президентом Украины Петром Порошенко в адрес Российской Федерации. На этот раз Порошенко открыто обвинил Москву в геноциде крымскотатарского народа. На официальных страницах в социальных сетях распространилась запись, в которой лидер соседнего государства рассказывает общественности о том, что свидетели уходят из жизни, но воспоминания об ужасных преступлениях, устроенных Москвой против татар, навсегда останутся в памяти украинского народа.

Такие заявления весьма интересно звучат из уст Порошенко, который сам устроил кровавое месиво на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, оправдывая свои действия борьбой против сепаратистов. Получается, что в своем-то глазу бревна он не видит вообще.

18 мая на территории Украины отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 1944 году крымские татары были выселены с территории Крыма в Узбекистан и близлежащие районы Казахстана и Таждикистана. Произошла депортация коренного населения из-за предположительного сотрудничества некоторых этносов Крыма с немецкими фашистами в ходе военной оккупации полуострова.

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Автор - Алена Корнеева
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