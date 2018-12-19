Политический маразм: Кучма заявил, что все проблемы Украины из-за истории «написанной в Москве»

Сегодня, 11:10 \\ Политика

Бывший президент считает, что все украинские герои были «придуманы» российской властью.

На встрече с литовской делегацией, которая состоялась в пятницу 17 мая, бывший президент Незалежной Леонид Кучма заявил, что все проблемы Украины из-за истории «написанной в Москве». Высказав свое расположение руководителям Литвы, Леонид Данилович не смог не коснуться вопроса о влиянии России на экономическую и социальную жизнь Украины как в настоящем, так и в прошлом.

Похоже политический маразм настигает всех бывших руководителей соседнего государства. Утверждая, что факты были продиктованы российскими руководителями, Кучма перечеркивает абсолютно всю историю, всю правду, которую передавали из поколения в поколение. Также Кучма заявил, что Украине нужна своя история, как объединяющий элемент поколений. В каждом регионе может быть свой герой и совершенно иное отношение к нему в другом.

Он считает, что залогом успешного развития страны в политических и социально-экономических аспектах является единство украинского народа. Особенно этот вопрос актуален на территории Донбасса.

Экс-президент добавил, что вопросы о героизации Бендеры и Шухевича, чью деятельность в России осудили, должны решать не кто иные как историки.

Напомним, что в 2015 году президент Порошенко утвердил законом статус участников группировок ОУН-УПА как «борцов за независимость украинских земель» от внешнего вмешательства. Москвой такое решение не было принято. Причиной этому послужили нечеловеческие расправы неонацистов над не в чем не повинным населением Украины. К протесту также присоединились и ветераны Великой Отечественной Войны, подтверждающие сотрудничество бандеровцев с немецкими нацистами.

Поделиться новостью:
Автор - Алена Корнеева
Главное за неделю

«Она упала»: Важный свидетель по делу Кокорина и Мамаева «случайно» выпала из окна

 Свидетельница стороны обвинения по делу футболистов оказалась в больнице спустя...

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал протестующих на серьёзный разговор

Встретиться и обсудить вопрос возведения нового храма предложил губернатор Свердловской...

Потоптались на могиле! Дочери Доренко устроили «цирк» на похоронах отца

Дочери покойного журналиста попытались во второй раз сорвать церемонию прощания с отцом.

Как закрыть Шиес: Депутат Госдумы нашёл, куда потратить изъятые 12 млрд у полковников ФСБ

Лидер «Партии Перемен» знает, как решить мусорный апокалипсис в России.

Западные СМИ отреагировали на скандал в шоу «Голос. Дети»

 Скандал в российскому шоу талантов «Голос.Дети» приобрел такой масштаб, что на него...

На серпуховском полигоне «Лесная» заработала подозрительная система дегазации

Факелы системы не прошли процедуру одобрения государственными экспертами.

7 лет тюрьмы: Пилотов SSJ-100 могут «посадить» за допущенную ошибку в пилотировании

Борт «Аэрофлота» пострадал из-за человеческого фактора, гласит расследование СМИ.

«Путинизм как он есть» заблокирован Роскомнадзором

Известный блог, созданный на платформе WordPress, был заблокирован из-за иска Сергея...

Жертвы браконьерства: сотню мертвых акул выбросило к берегам Великобритании

 На теле большинства рыб, выброшенных на берег, не оказалось плавников.

Мэра «на мыло»? Протестующие в Екатеринбурге требуют отставки главы города

Мэр Высокинский, по мнению уральцев, просто «куплен» представителями РМК, вот и...

«Кто не скачет, тот за храм!»: митинг в Екатеринбурге приобрёл ироничный характер

Протестующие против строительства храма на месте сквера решили согреться очень...

Hasta la vista, доллар: Фондовый рынок США обвалился из-за торговой войны с КНР

Вашингтон переживает не лучшие времена из-за экономических манипуляций и срыва...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ