Бывший президент считает, что все украинские герои были «придуманы» российской властью.

На встрече с литовской делегацией, которая состоялась в пятницу 17 мая, бывший президент Незалежной Леонид Кучма заявил, что все проблемы Украины из-за истории «написанной в Москве». Высказав свое расположение руководителям Литвы, Леонид Данилович не смог не коснуться вопроса о влиянии России на экономическую и социальную жизнь Украины как в настоящем, так и в прошлом.

Похоже политический маразм настигает всех бывших руководителей соседнего государства. Утверждая, что факты были продиктованы российскими руководителями, Кучма перечеркивает абсолютно всю историю, всю правду, которую передавали из поколения в поколение. Также Кучма заявил, что Украине нужна своя история, как объединяющий элемент поколений. В каждом регионе может быть свой герой и совершенно иное отношение к нему в другом.

Он считает, что залогом успешного развития страны в политических и социально-экономических аспектах является единство украинского народа. Особенно этот вопрос актуален на территории Донбасса.

Экс-президент добавил, что вопросы о героизации Бендеры и Шухевича, чью деятельность в России осудили, должны решать не кто иные как историки.

Напомним, что в 2015 году президент Порошенко утвердил законом статус участников группировок ОУН-УПА как «борцов за независимость украинских земель» от внешнего вмешательства. Москвой такое решение не было принято. Причиной этому послужили нечеловеческие расправы неонацистов над не в чем не повинным населением Украины. К протесту также присоединились и ветераны Великой Отечественной Войны, подтверждающие сотрудничество бандеровцев с немецкими нацистами.