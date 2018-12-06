«Очень религиозный человек с авантюрной жилкой»: Мнение о Путине высказал писатель Захар Прилепин

Бывший национал-большевик и замполит батальона в Новороссии, Захар Прилепин дал свою оценку личности и историческому масштабу Владимира Путина.

Во время встречи с читателями в столице Кубани, Захар Прилепин презентовал свою новую книгу «Некоторые не попадут в ад». Данная книга посвящена службе Захара Прилепина в армии непризнанной Донецкой народной республики (ДНР). Кроме обсуждения новой книги Прилепина и его боевого опыта, как обычно, речь зашла и о политике.

Захар Прилепин, вместе со своими читателями, обсудили современную политическую ситуацию в стране и это обсуждение не могло пройти мимо обсуждения личности российского президента Владимира Владимировича Путина. В этой связи писатель Захар Прилепин высказался о Путине.

Как сказал сам Прилепин о Владимире Путине, давая его личности свою писательскую оценку, Путин – это «очень религиозный человек с авантюрной жилкой». К сильным сторонам путинской личности писатель Прилепин отнёс религиозность Владимира Путина, его приверженность традиционному русскому православию. Так же, по словам Прилепина, авантюрная жилка Путина, его склонность к неожиданным и жёстким решениям, отдельно импонирует не только Прилепину, но и его сторонникам государственно-патриотического мировоззрения.

Слабой же стороной путинской личности, согласно мнению Прилепина, является его приверженность либеральным взглядам в экономике и нежелание переформатировать существующую в России либерально-буржуазную элиту, заменить её на державно-патриотически настроенных управленцев и военных.

Владимир Путин, которого Прилепин с уважением называет «Император», безусловно вошёл в историю как российский лидер. Его религиозность, приверженность православию, подчёркивает его качества консервативно-настроенного властного лидера.