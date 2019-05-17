Провалился проект Зеленского о роспуске Рады

Сегодня, 08:44 \\ Политика

«У Зеленского ничего не выйдет», - высказался российский журналист Армен Гаспарян, со ссылкой на издание «Прямий».

Инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая, после чего комик вступит в должность президента Украины. Слухи, ходившие вокруг этого дня, подтвердились — Зеленский планирует распустить Верховную Раду. Информацию подтвердил сайт Страна.UA, выложив документ со ссылкой на команду президента.

Главным основанием для роспуска станет недостаточное количество депутатов в коалиции парламента после выхода партий «Батьковщина» и «Самопомощь».

Однако по информации Гаспаряна, у Зеленского не получится провести «антиконституционную» реформу из-за выхода партии «Народного Фронта» из коалиции. Обоснованием для этого послужит досрочный выход партии из коалиции и создание своей собственной.

«Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и про инициативу формирования новой коалиции с новой повесткой дня», — заявил глава объединения Максим Бурбак на заседании парламента.

С 17 мая у депутатов есть 30 дней на формирование нового парламентского большинства. Так или иначе, возможность роспуска Верховной Рады 20 мая откладывается, провалив план Зеленского.

В дальнейшим, если депутаты смогут вовремя спохватиться, у Зеленского и вовсе не получится осуществить свой план, по информации «РИА Новости».

Также, есть версия, что обнародованный документ, подтверждающий роспуск Верховной Рады в день инаугурации Владимира Зеленского, может оказаться сабботажем для подрыва авторитета законноизбранного президента.

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Автор - Оксана Аганесян
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