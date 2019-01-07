Трамп назвал статьи журналистов с анонимными источниками чепухой

В минувшую пятницу в ходе своего выступления в Вашингтоне на конференции Национальной ассоциации риелторов Дональд Трамп назвал статьи журналистов, которые ссылаются на анонимные источники, чепухой.

По мнению президента США, все статьи журналистов, которые в своих работах в качестве информаторов называют анонимные источники, являются чепухой. При этом Трамп отметил, что таким образом поступают все больше и больше СМИ. Глава государства считает, что анонимные источники – это несуществующие люди, а значит все подобные новости «чепуха».

Для данной категории статей Дональд Трамп даже придумал специальный термин – «лживые новости».

Ранее президент США уже не раз упрекал либеральные СМИ Штатов за то, что они несправедливо воспринимают все его слова и поступки, включая решения администрации. Также Трамп обвинял ряд крупных СМИ в распространении заведомо ложной информации.