Соловьев высмеял украинского политолога из-за праздничного торта

Сегодня, 03:20 \\ Политика

Российский ведущий Владимир Соловьев высмеял в эфире политического ток-шоу «Кто против» украинского политолога Вячеслава Ковтуна. Гостю был подарен праздничный торт в честь дня рождения. Угощение именинник пообещал увезти в Киев, чем навлек на себя комментарии ироничного характера.

 17 марта политолог из Украины Вячеслав Ковтун отмечал свой 51-ый день рождения. В этот же день он принимал участие в съемках политической программы «Кто против», которую транслируют в эфире телеканала «Россия 1».

Ведущий Соловьев подготовил поздравительную речь для именинника и праздничный торт. Подарок для украинского политолога вынесла группа девушек под соответствующее музыкальное сопровождение – в студии включили «Песенку крокодила Гены».

Ковтун был рад получить подарок и поблагодарил ведущего «Кто против» за внимание. От переполнявших чувств украинский политолог даже пообещал увезти праздничный торт с собой в Киев и угостить им своих гостей. Однако эти слова вызвали ироничные комментарии по теме.

Соловьев высмеял ситуацию, поинтересовавшись, не предоставить ли Ковтуну еще сыра, колбасы и хлеба с собой «если такая грусть пошла». Ведущий предположил, что на Украине торты являются дефицитом или же именинник не может себе позволить такую покупку.

Сам политолог предпочел не развивать тему и переключил свое внимание на политику.

К слову, несмотря на то, что Ковтун часто появляется в политических телепрограммах на российском ТВ и отстаивает интересы Украины, на родине к его деятельности относятся скептически.

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Автор - Мария Титова
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