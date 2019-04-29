Хороший тамада, и конкурсы интересные: Зеленский перед инаугурацией встретился с народом

Главное, чтобы без пяти минут президент не пришёл в Раду в «трениках».

Владимир Зеленский продолжает делать из своего президентства настоящее шоу. Наряду с тем, как избранный президент узнаёт мнение народа посредством «лайков» в соцсетях, он не поработал над имиджем и продолжает общаться с избирателями, как кинозвезда с поклонниками. Многим так и хочется сказать: «Хороший тамада, и конкурсы интересные».

Напомним, что инаугурация пройдёт 20 мая, вероятно, при пустом зале Верховной Рады, из которой пачками бегут депутаты. Зеленский решил не нарушать законы Украины и принесёт присягу народу по всем канонам. Однако перед этим, рано утром 20 мая, комик-президент встретится с украинцами в Мариинском парке. Там будут установлены экраны, чтобы избиратели смогли наблюдать за присягой с попкорном, как зрители в кинотеатре под открытым небом.

Выбор на Мариинский парк пал не только из-за его близости к Раде. В последние месяцы для Зеленского эта территория является безопасным местом – там он регулярно занимался спортом. Его охрана изучила периметр и сможет обеспечить гаранту безопасность. Остаётся надеяться, что по наитию Владимир Зеленский не продолжит встречу утренней гимнастикой и не придёт в Раду в спортивном костюме.

Также напомним, российские делегаты не получили от Украины приглашение на инаугурацию. На церемонии будут присутствовать президенты Латвии, Литвы, Грузии, Венгрии и Эстонии, десятки послов, представителей стран-членов ЕС и G7, помощник генсека НАТО и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.