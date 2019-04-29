Хороший тамада, и конкурсы интересные: Зеленский перед инаугурацией встретился с народом

Сегодня, 21:31 \\ Политика

Главное, чтобы без пяти минут президент не пришёл в Раду в «трениках».

Владимир Зеленский продолжает делать из своего президентства настоящее шоу. Наряду с тем, как избранный президент узнаёт мнение народа посредством «лайков» в соцсетях, он не поработал над имиджем и продолжает общаться с избирателями, как кинозвезда с поклонниками. Многим так и хочется сказать: «Хороший тамада, и конкурсы интересные».

Напомним, что инаугурация пройдёт 20 мая, вероятно, при пустом зале Верховной Рады, из которой пачками бегут депутаты. Зеленский решил не нарушать законы Украины и принесёт присягу народу по всем канонам. Однако перед этим, рано утром 20 мая, комик-президент встретится с украинцами в Мариинском парке. Там будут установлены экраны, чтобы избиратели смогли наблюдать за присягой с попкорном, как зрители в кинотеатре под открытым небом.

Выбор на Мариинский парк пал не только из-за его близости к Раде. В последние месяцы для Зеленского эта территория является безопасным местом – там он регулярно занимался спортом. Его охрана изучила периметр и сможет обеспечить гаранту безопасность. Остаётся надеяться, что по наитию Владимир Зеленский не продолжит встречу утренней гимнастикой и не придёт в Раду в спортивном костюме.

Также напомним, российские делегаты не получили от Украины приглашение на инаугурацию. На церемонии будут присутствовать президенты Латвии, Литвы, Грузии, Венгрии и Эстонии, десятки послов, представителей стран-членов ЕС и G7, помощник генсека НАТО и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Поделиться новостью:
Автор - Олеся Куприна
Главное за неделю

«Все в оффшорах»: Шведский дипломат «наделил» Путина богатствами в 80 миллиардов долларов

Президент РФ просто скрывает свои доходы и вкладывает «незаконные» деньги в недвижимость,...

«Она упала»: Важный свидетель по делу Кокорина и Мамаева «случайно» выпала из окна

 Свидетельница стороны обвинения по делу футболистов оказалась в больнице спустя...

7 лет тюрьмы: Пилотов SSJ-100 могут «посадить» за допущенную ошибку в пилотировании

Борт «Аэрофлота» пострадал из-за человеческого фактора, гласит расследование СМИ.

Эффектно и по-хозяйски. Новейшие истребители Су-57 сопроводили Путина в Ахтубинск

Красиво очень сопровождали, довольно прокомментировал Владимир Путин своё эффектное...

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал протестующих на серьёзный разговор

Встретиться и обсудить вопрос возведения нового храма предложил губернатор Свердловской...

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в акции «Бессмертный полк» - «Это не путаница»

По словам участников акции, им разрешил нести фото своего дела начальник, генерал-майор...

«Путинизм как он есть» заблокирован Роскомнадзором

Известный блог, созданный на платформе WordPress, был заблокирован из-за иска Сергея...

7 лет тюрьмы: Пилотов SSJ-100 могут «посадить» за допущенную ошибку в пилотировании

Борт «Аэрофлота» пострадал из-за человеческого фактора, гласит расследование СМИ.

Западные СМИ отреагировали на скандал в шоу «Голос. Дети»

 Скандал в российскому шоу талантов «Голос.Дети» приобрел такой масштаб, что на него...

На серпуховском полигоне «Лесная» заработала подозрительная система дегазации

Факелы системы не прошли процедуру одобрения государственными экспертами.

Пенсионеры станцевали вальс в парке Воронежа

Вальс, танго, рио-рита, шутливый танец «Кумушки», хороводы – все это умеет ансамбль...

Мэра «на мыло»? Протестующие в Екатеринбурге требуют отставки главы города

Мэр Высокинский, по мнению уральцев, просто «куплен» представителями РМК, вот и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ