Как закрыть Шиес: Депутат Госдумы нашёл, куда потратить изъятые 12 млрд у полковников ФСБ

Сегодня, 18:31 \\ Политика

Лидер «Партии Перемен» знает, как решить мусорный апокалипсис в России.

Дмитрий Гудков не оставляет надежд быть услышанным коллегами. В своём блоге ранее он опубликовал обширную статью о том, как закрыть строящийся полигон на станции Шиес и другие свалки ТБО в стране. Депутат Госдумы предлагает ввести в России самую совершенную систему утилизации отходов, которая только внедряется в Европу. Эта система хороша тем, что процесс уничтожения отходов не приводит к выбросам в атмосферу.

«Речь идёт о различных методах: например, пиролизе с плазмотроном, ещё более современных плазменных установках, минерализации ТБО, окислении в воде, находящейся в сверхкритическом состоянии (под большим давлением и с высокой температурой)», - рассуждает политик.

Эта технология только набирает популярность, поэтому компании, предлагающие ноу-хау, готовы строить заводы почти полностью за свой счёт. Таким образом, изъятые 12 млрд у полковников ФСБ будет куда потратить, если их не разворуют за время следствия. Эти деньги могут уйти на строительство минимум 5 заводов. Правоохранители сообщают, что были изъяты не все ценности и деньги – процедура продолжается. Вероятно, когда будет оглашена итоговая цифра «злата» кощеев из ФСБ, депутат Гудков опять скажет, что нашёл применение всем деньгам.

Напомним, что 12 млрд рублей – общая сумма, которую обнаружили у полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова и их подчинённого Андрея Васильева. Их подозревают во взяточничестве в пользу коммерческих структур. За деньги они, якобы, делились инсайдерской информацией.

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Автор - Олеся Куприна
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