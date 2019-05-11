Распад псевдо-коалиции в Раде не помешает Зеленскому провести перевыборы

Представители Зеленского уверяют, что существует зацепка, позволяющая действовать вопреки Конституции.

Очевидно, что затяжка инаугурации нового украинского президента выгодна парламентариям, которые неистощимо придумывают новые уловки для сохранения своих прежних позиций. После того, как, уже окончательно, казалось, утверждена дата вхождения в должность Зеленского, произошло новое событие, препятствующее этому.

В Раде объявили о распаде коалиции «Европейская Украина» после выхода из неё «Народного фронта». Теперь, согласно Конституции, необходимо сформировать в парламенте новое большинство и до этого времени депутаты сохранят свое статус-кво.

Нет никакого сомнения, что именно на это и рассчитывали народные избранники, не желающие терять законодательную власть. Имея в запасе целый месяц, можно дотянуть до отпуска, после чего президент не сможет применить своё право до 27 октября 2017 года.

Приунывшая, было, команда бывшего фронтмена «Квартала-95» воспряла духом после слов руководителя штаба нового президента Дмитрия Розумкова, который заявил, что распад псевдо-коалиции не помешает распустить Раду и провести перевыборы.

Розумков настаивает, что парламентская коалиция де-факто давно уже не существует, в силу отсутствия в ней необходимых 226 депутатов. Он отметил, что возможность роспуска Рады, всё же, существует. А как это произойдёт, зависит от юридических предпосылок и мнения украинского общества.