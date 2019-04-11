SWAT станет невъездным? В Кремле рассказали, чем ответят на новые антироссийские санкции США

Сегодня, 15:22 \\ Политика

Минфин США вызвал смех в Чечне из-за запрета отряда «Терек».

На основании так называемого закона Магнитского Вашингтон озвучил новые антироссийские санкции, которые коснулись окружения главы Чечни и в лице Руслана Геремеева, Абуйдаза Висмурадова, Сергея Коссиева, Елены Трикули и Геннадия Карлова. Также невъездными в США стали бойцы антитеррористического отряда «Терек».

Известно, что наиболее близким к Рамзану Кадырову из всех перечисленных лиц является Абуйдаз Висмурадов, который возглавляет отряд охраны чеченского лидера и командует специальным отрядом быстрого реагирования «Терек». Сам Рамзан Ахматович в очередной раз высмеял Вашингтон и пригласил выдумщиков санкций в гости.

Рассказали, чем ответят на санкции и в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков считает, что правительство отреагирует взаимными мерами, при этом учитывая интересы России. Пока о конкретных зеркальных действиях не говорится, однако зеркальность в данном случае может значить, что отряд SWAT станет невъездным в Россию.

В данном случае зеркальность сохраняется по отношению к самим силовикам, поскольку и голливудский SWAT, и чеченский «Терек» имеют аналогичную специфику, и их обязанности во многом повторяются. Кроме того, SWAT можно запретить в России и потому, что он никому не нужен, как и «Терек» не нужен американцам.

Отметим, что ввод новых санкций только насмешил россиян своей абсурдностью и недалёкостью, поскольку впервые за долгое время санкции США не несут ни благого, ни лихого. Скорее всего, это имитация бурной деятельности, игра мышцами на внешнеполитическом поле.

Поделиться новостью:
Автор - Олеся Куприна
Главное за неделю

«Все в оффшорах»: Шведский дипломат «наделил» Путина богатствами в 80 миллиардов долларов

Президент РФ просто скрывает свои доходы и вкладывает «незаконные» деньги в недвижимость,...

«Она упала»: Важный свидетель по делу Кокорина и Мамаева «случайно» выпала из окна

 Свидетельница стороны обвинения по делу футболистов оказалась в больнице спустя...

7 лет тюрьмы: Пилотов SSJ-100 могут «посадить» за допущенную ошибку в пилотировании

Борт «Аэрофлота» пострадал из-за человеческого фактора, гласит расследование СМИ.

Эффектно и по-хозяйски. Новейшие истребители Су-57 сопроводили Путина в Ахтубинск

Красиво очень сопровождали, довольно прокомментировал Владимир Путин своё эффектное...

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал протестующих на серьёзный разговор

Встретиться и обсудить вопрос возведения нового храма предложил губернатор Свердловской...

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в акции «Бессмертный полк» - «Это не путаница»

По словам участников акции, им разрешил нести фото своего дела начальник, генерал-майор...

«Путинизм как он есть» заблокирован Роскомнадзором

Известный блог, созданный на платформе WordPress, был заблокирован из-за иска Сергея...

7 лет тюрьмы: Пилотов SSJ-100 могут «посадить» за допущенную ошибку в пилотировании

Борт «Аэрофлота» пострадал из-за человеческого фактора, гласит расследование СМИ.

Западные СМИ отреагировали на скандал в шоу «Голос. Дети»

 Скандал в российскому шоу талантов «Голос.Дети» приобрел такой масштаб, что на него...

На серпуховском полигоне «Лесная» заработала подозрительная система дегазации

Факелы системы не прошли процедуру одобрения государственными экспертами.

Пенсионеры станцевали вальс в парке Воронежа

Вальс, танго, рио-рита, шутливый танец «Кумушки», хороводы – все это умеет ансамбль...

Мэра «на мыло»? Протестующие в Екатеринбурге требуют отставки главы города

Мэр Высокинский, по мнению уральцев, просто «куплен» представителями РМК, вот и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ