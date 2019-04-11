SWAT станет невъездным? В Кремле рассказали, чем ответят на новые антироссийские санкции США

Минфин США вызвал смех в Чечне из-за запрета отряда «Терек».

На основании так называемого закона Магнитского Вашингтон озвучил новые антироссийские санкции, которые коснулись окружения главы Чечни и в лице Руслана Геремеева, Абуйдаза Висмурадова, Сергея Коссиева, Елены Трикули и Геннадия Карлова. Также невъездными в США стали бойцы антитеррористического отряда «Терек».

Известно, что наиболее близким к Рамзану Кадырову из всех перечисленных лиц является Абуйдаз Висмурадов, который возглавляет отряд охраны чеченского лидера и командует специальным отрядом быстрого реагирования «Терек». Сам Рамзан Ахматович в очередной раз высмеял Вашингтон и пригласил выдумщиков санкций в гости.

Рассказали, чем ответят на санкции и в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков считает, что правительство отреагирует взаимными мерами, при этом учитывая интересы России. Пока о конкретных зеркальных действиях не говорится, однако зеркальность в данном случае может значить, что отряд SWAT станет невъездным в Россию.

В данном случае зеркальность сохраняется по отношению к самим силовикам, поскольку и голливудский SWAT, и чеченский «Терек» имеют аналогичную специфику, и их обязанности во многом повторяются. Кроме того, SWAT можно запретить в России и потому, что он никому не нужен, как и «Терек» не нужен американцам.

Отметим, что ввод новых санкций только насмешил россиян своей абсурдностью и недалёкостью, поскольку впервые за долгое время санкции США не несут ни благого, ни лихого. Скорее всего, это имитация бурной деятельности, игра мышцами на внешнеполитическом поле.