Сирия в пример: Путин отметил качественную работу системы предупреждения о ракетном нападении

Поступающая информация из космических систем и комплексов о ракетном нападении на прямую влияет на политическую ситуацию, это заметно благодаря ситуации в Сирии. С таким заявлением выступил президент на военном совещании.

В четверг 16 мая в Сочи прошло военное совещание, в котором участвовал В.В. Путин. Он отметил необходимость чёткого выполнения госзаказа на создание новых оборонительных технологий подчёркивая, что эксплуатация наработок прошлого больше невозможна. Сирия была ярким примером того, как влияет информация на характер вооруженной борьбы. За последние 3 года благодаря системе предупреждения о ракетном нападении было зафиксировано более 150 пусков баллистических ракет. Это свидетельствует о значимости развития космического эшелона. Таким образом, Путин отметил качественную работу системы предупреждения о ракетном нападении

Для более качественной работы органов военного управления и их частей необходимо оснащение спутниковой связью и навигацией.