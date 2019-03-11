Ловушка захлопнулась: Порошенко и 177 чиновников высшего ранга не выпустят из страны

Сегодня, 13:30 \\ Политика

Как и ожидали противники действующего президента, его и приближенных политиков может ждать серьезное разбирательство за коррупцию.

Когда Украина и весь мир поняли, что Порошенко на второй срок не попасть никакими путями, все тут же заговорили о том, что ловушка для него захлопнулась и теперь ему придется разбираться с проблемами, куда серьезнее, чем противостояние Зеленскому. По всей видимости, это время пришло, потому как на данный момент ему, а также 177 чиновникам высшего ранга, среди которых спикер Рады Андрей Парубий, премьер Владимир Гройсман и другие угрожает расследование за коррупцию. В качестве одного из главных ограничений является то, что их не выпустят из страны.

Интересно и то, что обществу не сообщили, кто же подал иск, однако настроен он крайне серьезно, если в качестве «мишеней» выбрал Нацполицию, СБУ, Нафтогаз и Госпогранслужбу. Чиновники всех этих структур так или иначе фигурируют в его претензии.

Отмечали необходимость проведения судебных действий в отношении Порошенко также представители штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского. Они заявили, что идея о том, чтобы политики высшего уровня и государственные чиновники не покидали территорию страны еще, как минимум, год. Предположительно, за это время и будут происходить разбирательство в отношении чиновничьего аппарата, попавшего под подозрение. По всей видимости, точку в противостоянии между Порошенко и новым режимом Зеленского ставить еще очень рано.

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Автор - Виталий Малина
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