В Раду внесли постановление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

А на своей должности господин Климкин успел наговорить столько, что новоизбранному президенту Украины придётся ещё долго «разгребать косяки» за ним. Министр иностранных дел Украины ранее делал громкие и абсурдные заявления в стиле Петра Порошенко о Российской опасности, агрессии, «агентах Кремля». Однако накануне он выдал такое, что сам, наверное, не ожидал от себя.

Глава украинского внешнеполитического ведомства посмел поставить ультиматум в адрес Европы. Так, он завил, что если ЕС снимет или ослабит санкционное давление на Россию - Украина выйдет из «Минска» и в этом будет виновата Россия и Европа. Сделав важное заявление перед Советом Европы, господин Кимкин по приезду в Незалежную подал заявление на увольнение, - как и обещал ранее.

Теперь это плохое наследие Климкина придётся поднимать новоиспечённому президенту и его команде. Зеленскому придётся считаться с мнением России в отношении «Минска-2», поскольку Европа заинтересована в отношениях как с Украиной, так и с Россией. С последней в последнее время идут постоянные переговоры и обсуждения, чтобы возобновить прежние отношения. Именно поэтому команде Зеленского и ему самому придётся принимать мнение России, даже если оно идёт вразрез «национальным интересам» Украины, которые направлены только на эскалацию конфликта и разжиганию ненависти ко всему русскому.