Прошедшая встреча Путина и главы Госдепа США в Сочи была успешной и продуктивной, по мнению Майкла Помпео.

Глава американской дипломатии рассказал, что ему понравилась встреча с Владимиром Путиным и нашёл её очень продуктивной. Бывший директор ЦРУ отметил, что во время его председательствования там, были налажены тесные контакты и взаимосвязь в сфере борьбы с терроризмом. Благодаря российским данным удалось избежать трагедий в США, а благодаря американским данным, российские граждане спали спокойно.

Однако Помпео преувеличил роль США в двусторонних отношениях с Москвой. Он безусловно прав о важности сотрудничества и обмене данными для борьбы с терроризмом. Но это только одна «точка соприкосновения» двух стран. Остальные аспекты, названные Помпео - просто «пшик», и не стоят внимания. Сотрудничество по ситуации в КНДР - у каждого своя позиция так и остаётся. Работа в Афганистане - всем известно, кто в годы афганской войны туда поставлял оружие и разведданные против наших солдат.

Так было ли успешное сотрудничество у США с Россией, как сейчас с ней дружит Китай и Индия. Главной страшилой американцев является создание Евразийского союза с Китаем и Индией, поскольку будет полностью утерян экономический контроль в регионе. Впрочем, методы налаживания партнерских отношений США и России также играют роль. Либо кабальные условия и шантаж на уровне политическо-экономических связей со стороны США, либо мягкие и лояльные условия со стороны России, построенные на дипломатии и дружбе. Видя очевидные преимущества, всё чаще некогда «партнёры» США переходят на сторону России. Ярчайшим примером стала Турция с её решением купить российские ЗРК С-400 в замен американским.