Война в 2020? «Миротворец» Зеленский может получить $250 млн от США для защиты от России

Неудивительно, ведь рассмотрение Конгрессом США военного бюджета началось с выделения помощи Украине.

На уровне подкомитета по ассигнованиям эта инициатива получила одобрение, осталось дело за утверждением полным составом Конгресса. Сумма выделяемых Украине средств весьма внушительна – она может получить $250 млн на оборонные нужды.

Отмечается, что $50 млн из них будут потрачены на приобретение летального оружия оборонного характера. Оставшиеся деньги будут направлены на обучения ВСУ, закупку снаряжения, логистическое обеспечение, оснащение разведывательных подразделений и сил национальной безопасности.

Кроме этого, на эти средства предусматривается поставка боевой техники. Кстати, за последние 5 лет США предоставили украинской армии свыше 10 тысяч военно-технических единиц.

Очевидно, что США руководствуются договорённостями, достигнутыми с прежним руководством Украины. Мнением Владимира Зеленского, вступающего в должность только 20 мая, похоже, никто не интересовался.

Мимо ушей Белого дома также прошли несколько противоречивые заявления нового президента, лейтмотивом которых были предложения по возможности мирного решения вопроса по Донбассу – краеугольного камня конфликта между Украиной и Россией.

Так категоричность, с которой Вашингтон выделяет деньги для «обороны» Незалежной, прозрачно намекает, что огромные средства будут предоставлены именно для защиты от «агрессии» РФ.

Зная неуёмность США в разжигании локальных очагов напряжения по всему миру, можно задаться вопросом: что в 2020 году готовится в сопредельном государстве и на границах России – война, провокация или вялотекущий гибридный конфликт.