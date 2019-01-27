Американская «дипломатия»: США могут закрыть посольство Венесуэлы по примеру российского

Сотрудники американской полиции вторглись на территорию венесуэльского посольства в Вашингтоне, в обход нормам международного права.

Федералы и полиция, после того, как проникли на территорию диппредставительства - потребовали от активистов, находящихся там, покинуть здание. Однако представителям правоохранительных органов не удалось «уговорить» сторонников президента Венесуэлы Мадуро покинуть территорию посольства.

Действующий президент Венесуэлы заявил: «Должна соблюдаться неприкосновенность посольства Венесуэлы в Вашингтоне…». Также Мадуро отметил, что это серьёзное нарушение международного права, за которое будет ответственен Вашингтон. Даже страны, находящиеся в состоянии войны, всегда обеспечивают безопасность дипмиссий, соблюдая устав ООН. Американская «дипломатия» сильно отличается от всего мира, поскольку её действия отличаются от общепринятых международных норм права. Белому Дому ООН уже давно не авторитет, чему свидетельствуют факты обхода резолюций и запретов организации, а также военные операции по всему миру.

США могут закрыть посольство Венесуэлы по примеру российского. В минувшем году разразился международный скандал, который нарушил множество законов международного права. Тогда США в одностороннем порядке закрыли российское диппредставительство в Вашингтоне, откуда выселили всю дипмиссию и запустили местные органы правопорядка.