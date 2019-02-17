Евродепутат сравнил Brexit с «Игрой престолов»

Сегодня, 03:03 \\ Политика

Евродепутат от Европейской народной партии, немец по происхождению, Манфред Вебер сравнил ситуацию по Brexit с популярным сериалом «Игра престолов». Политик озвучил свои мысли 15 мая в ходе дебатов кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Об этом информирует ТАСС.

 Манфред Вебер является одним из шести кандидатов, которые намереваются встать во главе Еврокомиссии в срок с 2020 по 2024 гг. В минувшую среду в Брюсселе прошли публичные дебаты между всеми кандидатами. Эфир транслировался во всех странах ЕС.

На вопрос о том, что же думает евродепутат по поводу увеличившегося влияние партий популистского и националистического характера на территории Европы, Вебер ответил, использую метафоричное сравнение.

Евродепутат признал, что избиратели партии, которую он представляет, стали уходить и поддерживать более радикальные структуры. Политик отметил, что, вероятно, люди верят таким амбициозным предложениям. Но уточнил, что зачастую они оборачиваются разочарованием.

В качестве примера Вебер привел ситуацию с Brexit. Он сравнил выход Великобритании из ЕС с «Игрой престолов» на стероидах». Так политик намекнул на то, что споры и ажиотаж вокруг Brexit разделило страну на множество лагерей. Такая политика, которая сеет распри, похожа на непредсказуемые сюжетные коллизии «Игры престолов».

Напомним, что изберут нового главу ЕК 23-26 мая. К своим полномочиям он приступит с 1 ноября. Также в ЕС проинформировали Великобританию о том, что в случае неучастия страны в выборах в Европарламент Brexit наступит автоматически, начиная с 1 июня.

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Автор - Мария Титова
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