«Украина-Русь»: Экс-посол Украины в США заявил о «краже» Россией Украинской истории

Юрий Щербак заявил о том, что история Украины была украдена Россией, в том числе и название «Русь». Заявление было сделано в эфире телеканала ATR.

По словам Юрия Щербака, экс-посла Украины в США, Украина – это и есть Киевская Русь, а русские сделали так, что это стало Россией. Он считает, что это является принципиально разными вещами. В своём фантастическом романе, бывший посол пишет о том, что Украине удастся вернуть своё истинное название и они станут именоваться, как Украина-Русь.

Юрий считает, что если Украина будет переименована таким образом, то никто в мире не посмеет заявить, что Киев – это древняя столица нынешней России.

«Никакой не России, это столица нашей земли киевской, Киевской Руси- Киев», - утверждает Щербак.

За последнее время со стороны Украины участились заявления в духе того, что русскими была «украдена» история Руси, которая по факту якобы принадлежит только Украине.

Украинские власти зачастили с обвинениями России в краже чего-либо, что, по их мнению, принадлежит им. После присоединения Крыма, которое произошло абсолютно легитимным образом, ими была инициирована дискуссия о переименовании Крыма в «Крымскую автономию», «Автономная Республика Крым» или «Крымско-татарская автономия». После этого события прокатился ряд насмешливых предположений о будущих названиях для республики.

Среди этих предложений затесалось и новое название для Украины, которое по предложенному варианту может быть «Киевская Русь». Видимо для кого-то это была шутка, а Верховная рада восприняла это всерьёз.