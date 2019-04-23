Повторение Ирака: Американцы отошлют 120 тысяч солдат на Ближний Восток

Сегодня, 11:13 \\ Политика

«Штаты» всеми силами хотят сделать еще одну горячую точку в регионе.

Для американцев Ближний Восток уже давно является приоритетным регионом. Еще со времен администрации Буша-младшего они постоянно наращивают там свои возможности. И вот на карте региона может появится очередная «горячая» точка в виде Ирана. Разногласия стран уже давно являются крайне обсуждаемой частью политической повестки. Теперь же они могут привести к настоящему вооруженному конфликту.

Исполняющим обязанности министра обороны США Патрика Шанахана был представлен военный план, согласно которому на Ближний Восток планируется отправка большого количества живой военной силы. Речь идет о том, что американцы отошлют приблизительно 120 тысяч солдат. Произойдет это в случае, если Иран решится наращивать ядерную программу. Проведения сухопутной операции в данном случае не планируется.

Американская пресса была шокирована представленными цифрами. По словам журналистов New York Times, такое количество военнослужащих в последний раз американцы направляли в Ирак в 2003 году. Планируется ли в данном случае повторение Ирака или нет, говорить сложно, однако, Трамп должен осознавать, что подобные шаги с его стороны могут спровоцировать серьезнейший конфликт, который вновь утопит Ближний Восток в крови. Вероятно, американский президент хочет оставить именно такой след в истории, судя по его действиям относительно наращивания ядерных сил в Европе и усиления войсками региона Ближнего Востока.

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Автор - Виталий Малина
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