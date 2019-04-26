Нефть по «Дружбе»: Россия восстановила качество нефти через Балтийский порт

После объявления Ружечко в международный розыск, Россия начала восстанавливать доверие перед европейскими странами, однако Лукашенко не спешит идти на мировую с Владимиром Путиным, сообщает издание Reuters.

Перекрытый нефтепровод «Дружба», по которому Кремль осуществлял поставки «черного золота» в европейские страны, вновь начинает работать, однако чистота горючего восстановлена не до конца.

Несколько недель назад, в переправляемой через Белоруссию нефти, был обнаружен высокий уровень содержания органического хлорида, который используется при добычи нефти, однако выводится при очистке.

«Химикаты» были найдены в сырой нефти, перекачиваемой в балтийский порт Усть-Луга и по трубопроводу «Дружба» еще в конце апреля. Скандал, который повлекла за собой находка, сильно ограничил российский нефтеэкспорт. Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев заявили, что виновные будут найдены и наказы по всей строгости закона.

Виновным признали Директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко, которого объявили в международный розыск за подлог нефти на 2,5 миллиарда рублей, по информации канала «Футляр от виолончели».

По словам Reuters, уровень содержания хлорида достаточно снизился в Балтийском порту, благодаря чему, к России начали возвращаться «покупатели», первым из которых стала Венгрия. Ожидается, что первый запуск «Дружбы» в тестовом режиме пройдет 17 мая

Однако Беларусь, ранее выступавшая за «санкционное» повышение стоимости переправки нефти по своей территории, все еще «стоит в штыки» по отношению к России и не спешит ослабить «хватку».

Александр Лукашенко заявил об огромных расходах из-за загрязнения и «ожидаемой» от России компенсации. Однако неизвестно, будет ли Москва что-либо компенсировать, поскольку сама понесла убытки в районе 5 миллионов баррелей нефти. Минэнерго воздерживается от комментариев.