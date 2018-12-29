Моряки ВМС Канады отказываются служить без Wi-Fi

Сегодня, 04:15 \\ Политика

Опрос выявил, что моряки ВМС Канады, которые выросли в эпоху цифровых технологий, отказываются служить на флоте без предоставления Wi-Fi. Королевский флот пошел на уступки и снял запрет на Wi-Fi.

 Опрос среди новобранцев ВМС Канады выявил, что одним из приоритетных аспектов службы у моряков является наличие на корабле сети Wi-Fi. Об этом сообщает Military.com., ссылаясь на заявление контр-адмирала Каспера Донована.

По мнению экспертов, современное поколение выросло в обществе с развитыми технологиями, где смартфон является неотъемлемой частью жизни. Однако некоторое время Королевский флот Канады выставлял ограничение на пользование интернетом и смартфонами на кораблях. Эта мера была введена в целях информационной безопасности.

Однако через некоторое время ограничение пришлось отменить, так как моряки ВМС отказывались служить без доступа к Wi-Fi.

Контр-адмирал объяснил, что данное решение было продиктовано тем, что флот остался бы без новобранцев, если бы морякам по-прежнему пришлось сдавать свои телефоны на хранение во время службы на корабле. Кроме того, эксперты отмечают, что некоторые страны НАТО используют Wi-Fi на флоте более широко, чем разрешено в Канаде. Но при всем этом, в приоритете остается информационная безопасность, которая должна гармонично взаимодействовать с техническим прогрессом.

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Автор - Мария Титова
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