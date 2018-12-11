Масло в огонь: Угрозы Климкина Евросоюзу могут обернуться кровью для Донбасса

Сегодня, 17:09 \\ Политика

Глава МИД Украины так жаждет санкций для РФ, что готов «похоронить» минские соглашения.

Глава украинского МИДа Павел Климкин проявил небывалую смелость. Своим «защитникам» из Евросоюза, опытным политикам и дипломатам, он заявил, что снятие санкций с России Украина не потерпит. Климкин пригрозил Евросоюзу, что в случае ослабления санкций против РФ готов в тот же день объявить о крахе минских соглашений, которые пытаются удерживать и без того хрупкий мир на Донбассе. Заявление Климкин адресовал Германии, Франции и другим «друзьям» Украины, которые, вероятно, таковыми не являются.

На такой смелый выпад Климкина толкнуло заявление Чехии. Ранее там сообщили, что выдача паспортов РФ жителям отделившегося Донбасса не является поводом для нового витка санкций. Климкин на такое явно не рассчитывал, ведь это он просил ЕС дополнительно «наказать» Россию. Вероятно, Киев был очень удивлен ответом Евросоюза, который на протяжении 5 лет потакал высказываниям и поступкам бывшего президента Порошенко.

Угрозы Климкина Евросоюзу могут обернуться кровью для Донбасса. Очевидно, что «Минск» – единственное, что позволяет хотя бы части ЛДНР не погибать от взрывов. Намеренное прекращение Украиной минских соглашений будет означать окончательное наплевательство страны на собственных граждан, живущих без прав уже 5 лет.

Вероятно, Украине в очередной раз выгодно подливать масло в огонь собственного гражданского конфликта, чтобы потом перевести стрелки на Россию. В этом у украинских политиков есть опыт. По такой же схеме произошло введение военного положения в отдельных украинских областях из-за «агрессии» России в Керченском проливе.

Остается ждать реакции Владимира Зеленского на абсурдные высказывания Климкина. Выдачу паспортов Донбассу бывший комик уже критиковал. Неизвестно, понравится ли ему крах «Минска» и гнев юго-востока, которое отдавало за него голоса.

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Автор - София Волкова
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