Черный пиар — тоже пиар: Скандальная ростовчанка будет участвовать в выборах в Гордуму

Сегодня, 15:33 \\ Политика

Ростов ещё не забыл раздевания девушки ради митинга, а уголовное дело против нее почему-то не является препятствием для выдвижения кандидата.

Член федерального совета «Открытая Россия» скандальная ростовчанка Анастасия Шевченко решила, что будет участвовать в выборах в гордуму Ростова. Известно, что сейчас женщина находится под домашним арестом из-за возбужденного против нее уголовного дела о деятельности в нежелательной организации.

При этом, это вовсе не является препятствием для ее выдвижения, что достаточно странно.

Также известно об Анастасии и то, что она разделась ради митинга против пенсионной реформы, но, по словам ее соратницы, Анастасии Бураковой, женщина имеет широкую поддержку среди населения, является многолетней активисткой и знаменита в кругах ростовчан. Что ж, черный пиар тоже пиар и, по всей видимости, это в какой-то степени будет использовано во время избирательной кампании.

Известно, что сами выборы в Городскую Думу Ростова пройдут 8 сентября 2019 года, так что у Шевченко и «Открытой России» есть еще много времени, чтобы сагитировать население голосовать именно за Анастасию.

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Автор - Алина Изотова
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