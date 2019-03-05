«Все в оффшорах»: Шведский дипломат «наделил» Путина богатствами в 80 миллиардов долларов

Президент РФ просто скрывает свои доходы и вкладывает «незаконные» деньги в недвижимость, считает Андерс Аслунд.

Стало известно, что шведский дипломат и сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне сделал достаточно громкое заявление. По его мнению, самым богатым в мире человеком является именно Владимир Путин. При этом он «наделил» Путина богатствами в 80 миллиардов долларов и заявил, что «все в оффшорах», ведь сейчас очень модно обвинять в этом всех, кого не лень, а Владимир Владимирович вообще вкладывает «незаконно заработанные» деньги в недвижимость, чтобы скрыть это. Также стоит отметить, что при просьбе доказать эту точку зрения, дипломат ответил, что просто так думает и, по всей видимости, прямых доказательств этому попросту нет.

Согласно официальным данным, за 2018 год президент РФ заработал 8,65 миллионов рублей, даже не долларов. Даже премьер-министр Дмитрий Медведев получил больше – почти 10 миллионов рублей. Так что же получается? Показания разнятся, но против официальных данных сам дипломат, кроме громких заявлений, ничего не имеет, а потому ему стоило бы для начала подтверждать свою точку зрения, а уже потом говорить о чем-то на весь мир.

При этом в соцсетях некоторые россияне встали на сторону своего лидера и заявили, что в данном случае необходимо иметь хотя бы доказательства, а если даже это и правда, то «зачем нам бедный президент» - да, тут-то и не поспоришь.