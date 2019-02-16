Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии для объяснения "тревожных" слов о языке

Глава турецкого дипломатического представительства Хасан Улусой потребовал от болгарского правительства ввести изучение турецкого языка, как обязательного. По его словам, это способствовала бы еще большим инвестициям в страну из Турции.

По указанию Екатерины Захариевой, вице-премьера и главы МИД, Хасан Улусой вызван в МИД в понедельник 13 мая для объяснения своим словам.

Правительство Болгарии никогда не вставало на пути изучения зарубежных языков. Внешнеполитическое ведомство Болгарии заявление дипломата озадачило. Как уточняется в министерстве, турецкому языку могут учить в общеобразовательных учреждениях, так же как английский, китайский, иврит, немецкий, русский, японский, французский, румынский.

МИД Болгарии указывает, что такое заявление звучит тревожно и не совпадает с ожиданиями о том, какими должны быть партнерские отношения между странами.