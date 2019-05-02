Вернуть Крым, зачистить Донбасс: «Агент ФСБ» в команде Зеленского сомневается в боеспособности армии

Сегодня, 09:10 \\ Политика

Военный советник Зеленского остудил милитаристский раж уходящего президента, заявив, что воевать с Россией – себе дороже.

Желание Петра Порошенко оставить после себя хорошую память вполне понятно, поэтому он не прекращает напоминать соотечественникам о своих достижениях за время правления. Недавно он заявил, что украинская армия за 5 лет превратилась в одну из самых сильных в Европе.

Доля правды в словах Порошенко есть: не каждая страна на континенте может похвастаться вооружёнными силами, ведущих регулярные боевые действия, пусть и с отрицательным опытом. Уходящий президент рассказал, что войска пополняются высокотехнологичным оружием, и недавно прошли испытания крылатой ракеты с дальностью полёта 1 тысячу километров.

Тем не менее, продолжать дело прежнего правителя будет команда абсолютного неофита Зеленского, в которой сомневаются в боеспособности армии. Военный советник бывшего фронтмена «Квартала 95» Иван Апаршин убеждён, что решать конфликт с Россией с помощью оружия можно, но только теоретически, ведь последствия такого шага могут быть плачевными.

Попытки вернуть Крым или зачистить Донбасс от «оккупантов» могут обернуться огромными потерями, ведь военный потенциал РФ несоизмеримо выше украинского. Поэтому, команда Зеленского полностью исключает этот вариант из повестки дня.

Кстати, высказывания Апаршина совершенно не коррелируются с опасениями некоторых политиков, высказанных по его адресу. Не так давно сообщалось, что Кремль, испугавшись появлению толкового военного специалиста в окружении нового президента Украины, может сделать вброс, что он является «агентом ФСБ» и, тем самым, дискредитировать его. Этим, сами того не желая, «конспирологи» польстили советнику Зеленского, поскольку на Украине для дискредитации обычно используют формулировку «наркоман».

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Автор - Мария Ремарк
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