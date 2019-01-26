Мужиковатая Савченко была продвинута Тимошенко - что изменилось в их отношениях?

Предполагаемые более близкие, чем дружеские отношения Юлии Тимошенко и Надежды Савченко могли сказаться на всей политической жизни Украины.

Надежда Савченко стала новым лицом Украинской политики — сильной женщиной, прошедшей долгий путь от пленного военного лётчика до депутата Верховной Рады. Путь от пропорошенковской националистки до резкого противника войны на Донбассе.

Всю политическую карьеру Савченко сопровождала другая, более опытная женщина в украинской политике — Юлия Тимошенко. Она дала старт политической карьере лётчицы, сделав её «№1» в предвыборном списке партии Тимошенко «Батькивщина». Это произошло во время ареста Надежды в России, её приняли в партию без личного присутствия «вечной революционерки».

Когда Владимир Путин помиловал Савченко и отпустил её домой, первой из политиков с лётчицей встретилась Юлия Тимошенко. На встрече Тимошенко отдала дрожащими руками букет белых цветов, которые Надежда отказалась принимать со словами «мы с вами недостаточно близко знакомы». Перед этим она то ли в шутку, то ли всерьёз заявила: «Я сама выйду с вами на связь, как только приду в себя. Мне нужно выпить литра три водки и проспаться».

Возможно, они выпили эти литры вместе, поскольку следующее появление женщин-политиков на публике взбудоражило украинскую общественность — Тимошенко дала интервью без своей знаменитой косы, заменив их на короткие локоны. Савченко же появилась в эфире программы «NewsOne» с ярко-красными губами и глубоким декольте.

Столь резкая смена имиджа, у обычно «мужиковатой» Надежды в сторону женственности и обратную у Юлии, может свидетельствовать об их сближении и «смешивании» образов.

Правда, близкие отношения Тимошенко и Савченко продолжались не долго — в скором времени Надежду ложно обвинили в попытке госпереворота и посадили в тюрьму. Возможно, это произошло из-за ухудшения отношений с Тимошенко, потому что уже в тюрьме Савченко заявила, что считает бывшую соратницу «самым хладнокровным, безжалостным, лукавым существом, которое мне приходилось видеть в жизни».

По всей видимости, после освобождения Надежды из тюрьмы её отношения с Юлией не стали лучше: она не вернулась в партию «Батькивщина», а решила избираться в Раду самостоятельно. Конец ли это «нетрадиционных» отношений двух львиц украинской политики или в них настанет новая весна? Будем внимательно следить за развитием событий.