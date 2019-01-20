США проморгали: Массовая закупка золота поможет России избавиться от господства доллара – ЮАР

Сегодня, 15:33 \\ Политика

Увеличение золотого запаса поможет РФ диктовать свои правила мировой экономике, утверждает южноафриканский журналист.

Стало известно, что с 2012 года такими странами, как Россия, Китай, Индия и даже Казахстан, производится массовая закупка золота. Москва, Пекин и Нью-Дели закупили уже больше половины драгоценного металла, так как именно он ценится во всем мире и способен укрепить валюту этих государств.  

При этом журналист из ЮАР утверждает, что такой способ поможет, например, России избавиться от господства доллара и в дальнейшем диктовать свои условия мировой экономике вместе со своими союзниками из БРИКС, которые, по сути, занимаются тем же. Журналист считает, что РФ хитрее, чем все думали. А США, видимо, попросту проморгали момент, когда противоборствующая сторона стремится к освобождению от доминирования доллара в качестве мировой валюты.

Однако некоторые эксперты сомневаются в успешности «золотого капкана». Ведь в десятке стран по размеру золотого запаса лидирует именно США, а Россия имеет лишь половину этого и находится на пятом месте.

Впрочем, не стоит спешить с выводами и в будущем действия по массовой закупке могут привести РФ к успеху и в таком случае страны получат паритет и экономическая ситуация в России стабилизируется окончательно.

Поделиться новостью:
Автор - Алина Изотова
Главное за неделю

Друзья Сергея Доренко рассказали, что в день смерти он сел на мотоцикл пьяным - СМИ

Причиной сердечного приступа, во время езды на мотоцикле, могло оказаться алкогольное...

Самая красивая и богатая женщина-сантехник живет в Великобритании

 30-летнюю Карли Гэйл называют самой красивой женщиной-сантехником. Она живет в...

Яндекс.Еда поздравила с Днем Рождения помятыми бургерами

Осуществив заказ в McDonalds через сервис Яндекс.Еда, молодой человек получил помятую еду...

Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»

Сырой самолёт, слабая система, халатные сотрудники Шереметьево - роковой путь к смерти...

Авианосец - не проблема: Россия не даст в обиду союзный Иран со стороны США

Авианосец Абрахам Линкольн в Персидском заливе может ждать неприятный сюрприз в виде...

Трампу по лбу? Россия не намерена поддерживать гонения США на Иран

Кремль не испугала антииранская истерика Вашингтона, и Россия продолжит сотрудничать с...

Очевидцы рассказали о падении Сергея Доренко с мотоцикла и его гибели

 Инцидент произошел в столице 9 мая. Смерть, как сообщается, наступила по естественным...

Бран Старк - главный злодей «Игры престолов»? Поклонники раскрыли личность Короля Ночи

К созданию первого Белого Ходока могли быть причастны Старки.

Россияне обвинили «Аэрофлот» в трагедии SSJ-100 в Шереметьево

Из-за повышения тарифов на провоз багажа, пассажиры были вынуждены взять чемоданы в салон...

«Это оккупация»: Германия намерена оспорить законность военных баз США в Европе

 После майских выборов в Европарламент Германия намерена оспорить законность военных баз...

Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»

Сырой самолёт, слабая система, халатные сотрудники Шереметьево - роковой путь к смерти...

«В окно посмотри»: Россияне высмеяли Зеленского за слова об ушедшем нацизме

Почти президент игнорирует задержания активистов, провокации праворадикалов и глумление...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ