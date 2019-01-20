США проморгали: Массовая закупка золота поможет России избавиться от господства доллара – ЮАР

Увеличение золотого запаса поможет РФ диктовать свои правила мировой экономике, утверждает южноафриканский журналист.

Стало известно, что с 2012 года такими странами, как Россия, Китай, Индия и даже Казахстан, производится массовая закупка золота. Москва, Пекин и Нью-Дели закупили уже больше половины драгоценного металла, так как именно он ценится во всем мире и способен укрепить валюту этих государств.

При этом журналист из ЮАР утверждает, что такой способ поможет, например, России избавиться от господства доллара и в дальнейшем диктовать свои условия мировой экономике вместе со своими союзниками из БРИКС, которые, по сути, занимаются тем же. Журналист считает, что РФ хитрее, чем все думали. А США, видимо, попросту проморгали момент, когда противоборствующая сторона стремится к освобождению от доминирования доллара в качестве мировой валюты.

Однако некоторые эксперты сомневаются в успешности «золотого капкана». Ведь в десятке стран по размеру золотого запаса лидирует именно США, а Россия имеет лишь половину этого и находится на пятом месте.

Впрочем, не стоит спешить с выводами и в будущем действия по массовой закупке могут привести РФ к успеху и в таком случае страны получат паритет и экономическая ситуация в России стабилизируется окончательно.