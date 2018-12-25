Трамп обманул – МИД деградировал: адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы

Сегодня, 07:38 \\ Политика

Адвокат осужденной в США за попытки подкупа государственных чиновников гражданки России Марии Бутиной заявил средствам массовой информации, что она была переведена из тюрьмы города Александрия, штата Вирджиния.

 

Известная в России защитница права на оружие и лоббистка легализации огнестрельного оружия для гражданского населения страны Мария Бутина была задержана органами контрразведки США по обвинению в подкупе ряда государственных чиновников США, с целью оказать воздействие на президентские выборы 2016 года в США. Именно этот случай с Бутиной был одной из причин, по которой органы юстиции США решили, что российские спецслужбы организовали «избрание Дональда Трампа».

Причиной, по которой сегодня адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы, можно попробовать найти в недавних событиях. Опять-таки, адвокат Бутиной сообщил, что её заметки о беседах с американскими оружейными лоббистами и политиками передавались в российский МИД.

Как стало известно, информация, которую МИД России получал от Бутиной не подвергалась никакому критическому анализу, из-за чего руководство российского дипломатического ведомства могло сформировать заведомо искажённую картину американской реальности. Такое предположение позволяет объяснить, почему российские политики были уверены в том, что Трамп, придя к власти, снимет с России все санкции, чего не произошло. Аналитики МИД не учли, что все политики, с которыми общалась Бутина, были или противниками Трампа, живущими в таком же искажённом мире, или же не имели никакой связи с Трампом, выдавая Бутиной свои домыслы за объективную информацию.

Получается, что Трамп обманул – МИД деградировал, как аналитическая структура, а гражданка России будет вынуждена провести полтора года в американской тюрьме? Ясный и однозначный ответ на этот вопрос может быть получен только от самой Бутиной, когда она выйдет из тюрьмы.

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Автор - Валентин Арцимович
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