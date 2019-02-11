Это начало войны?: военный корабль США вторгся в территориальные воды Венесуэлы

Официальный Twitter-аккаунт Военно-морского флота Венесуэлы сообщает о вторжении в территориальные воды южноамериканской республики военного корабля США.

Инцидент произошёл 8 мая, когда в территориальные воды Венесуэлы без какого-либо предупреждения военный корабль США вторгся в территориальные воды Венесуэлы. Корабль службы береговой охран США USCG James продвинулся на 14 миль к побережью латиноамериканской страны и приблизился к портовому городу Гуаира в провинции Варгас.

После сеанса радиообмена с кораблём-перехватчиком военно-морских сил Венесуэлы, американский корабль-нарушитель покинул территориальные воды Венесуэлы.

В тот же день, 8 мая, стало известно, что командование военно-морских сил США приняло решение направить к берегам Венесуэлы госпитальный корабль, который будет в течение пяти месяцев курсировать у берегов Венесуэлы в нейтральных водах, готовясь в любой момент принять на свой борт множество раненных.

Можно ли сказать, что это начало войны? Ещё месяц назад Служба внешней разведки России предупреждала руководство России и средства массовой информации о готовящейся военной операции США против властей Венесуэлы, которые уже почти полгода противостоят силам оппозиции под руководством одобренного США политика Хуана Гуайдо.

По всей видимости, корабль службы береговой охраны был направлен к берегам Венесуэлы с целью проведения разведки действий военно-морских сил Венесуэлы, в случае вторжения в территориальные воды Венесуэлы военных кораблей США. Госпитальное судно США будет находиться вблизи венесуэльских берегов с явным расчётом на то, что ему придётся принимать на борт множество раненных в Венесуэле. Но о чьих ранах может заботиться госпитальное судно ВМС США в Венесуэле?

Параллельно тому, как российская разведка получила сведения о готовящейся военной операции против законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, бывший глава частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил о готовности перебросить в Венесуэлу около 5000 наёмников, для свержения режима Николаса Мадуро. Скорее всего, именно с расчётом на то, что в ходе свержения режима Мадуро американские наёмники Принса столкнутся с сопротивлением, в Карибском море находится судно-госпиталь ВМС США. В данный момент, все силы США медленно приходят в готовность к военным действиям в Венесуэле, которые они же и спровоцируют. Такой вывод приходит на ум при простом рассмотрении действий США.