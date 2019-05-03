«Настолько толстая, что заткнёт собой любую дыру на фронте»: украинцы комментируют слухи о назначении Савченко министром обороны

Сегодня, 05:05 \\ Политика

Набравшая в российской и украинской тюрьмах лишний вес Надежда Савченко решилась обзавестись весом политическим и стать министром обороны Украины.

Широко известная на Украине Надежда Савченко является одним из первых «героев войны с российскими оккупантами». Будучи сбитой во время авианалёта на Луганск она попала в плен к ополченцам Новороссии и была судима российским судом за причастность к гибели российских журналистов во время авианалёта, в котором Савченко участвовала в качестве пилота украинских ВВС.

В российской тюрьме Надежда Савченко объявляла голодовки, из-за которых она только набирала в весе, вызывая тем самым волну шуток об «ужасах российских тюрем», в которых даже голодающие поправляются на 10-15 килограмм. Но тюремное заключение Надежды Савченко длилось недолго – она была обменена российскими властями на военнопленных ополченцев Новороссии и граждан России, содержавшихся в украинских тюрьмах.

Домой на Украину Савченко вернулась не только как герой, пусть и гражданской, но всё же войны, но и как жертва «путинского тоталитаризма». Эти факты её биографии, в сочетании с простыми ультранационалистическими взглядами позволили ей избраться депутатом Верховной рады Украины. Правда, и здесь она недолго пробыла на свободе: сотрудники контрразведывательного департамента Службы безопасности Украины арестовали её по подозрению в подготовке военного переворота и поместили в украинскую тюрьму.

Там Савченко опять объявила голодовку и опять набрала лишний вес, который стал заметен после её возвращения из тюрьмы в Верховную раду. Незадолго до второго тура президентских выборов на Украине Савченко была выпущена из тюрьмы, а поражение Порошенко автоматически сняло с неё все обвинения.

Пользуясь тем, что у нового президента Владимира Зеленского нет ни своей команды, ни своего видения будущего Украины, Надежда Савченка предложила ему себя в качестве кандидатуры на пост министра обороны. Учитывая все факты биографии Савченко, украинцы комментируют слухи о назначении Савченко министром обороны крайне неоднозначно. Для кого-то она герой войны и жертва двух авторитарных режимов, а для кого-то безумная неонацистка, мечтающая получить в свои руки контроль над армией, чтобы устроить военный переворот и привести к власти наиболее радикально настроенных украинских националистов.

Однако, киевлянам и украинцам не изменяет и их привычное чувство юмора. Зная, сколько потерь понесла украинская армия на Донбассе; прекрасно зная, сколько поражений она претерпела от ополченцев Новороссии, из-за чего каждая операция украинской армии превращалась в серию прорывов фронта и окружений, а так же зная, как сильно располнела Надежда Савченко за время двух своих «голодовок», простые украинцы всё чаще и чаще шутят, что Савченко «настолько толстая, что заткнёт собой любой прорыв на фронте».

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Автор - Валентин Арцимович
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