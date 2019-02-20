В Израиле называют Россию самой неуязвимой страной в мире

Сегодня, 03:02 \\ Политика

Яков Кедми госдеятель из Израиля назвал Россию самой неуязвимой страной в мире. Он считает, что стратегическое положение страны сводит к нулю планы других государств по завоеванию РФ.

 Израильский госдеятель отметил, что все страны, имеющие ядерное оружие, допускают планы по его использованию. Более того, они точно рассчитывают, какой ущерб удар нанесет противнику, и оценивают вероятные последствия ответных бомбардировок.

В этом отношении наиболее выигрышно положение РФ. Кедми называет Россию самой неуязвимой страной в мире. Ни США, ни Китай, по его наблюдениям, не имеют таких преимуществ в плане защиты от стратегических средств поражения.

В Израиле считают, что все попытки США столкнуть в конфликте Россию и Китай в конечном счете окажутся неудачными. Это связано с тем, что положение и размеры территорий РФ делают государство неуязвимым, чем не могут похвастаться в Китае. Об этом Кедми рассказал в эфире телепрограммы на канале «Россия 1».

Эксперт из Израиля отметил, что даже если допустить вероятность военной агрессии со стороны Китая, то эта попытка окажется неудачной. В качестве примера Кедми привел инцидент с островом Даманским. Тогда на 58 убитых солдат СССР пришлось более 800 потерь с китайской стороны.

Кроме того, израильский госдеятель напомнил, что китайская философия не проповедует захват новых территорий. В приоритете у Китая экономическое использование нового пространства, но не ее военный захват.

Между тем, и в США понимают неуязвимость России, а также четко оценивают, что последствия ядерного нападения на РФ могут обернуться худшими последствиями для Штатов, нежели для России.

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Автор - Мария Титова
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