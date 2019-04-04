«Петро, верни тапочки!»: Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля

Выигравший второй тур президентских выборов Владимир Зеленский снова весьма едко и жёстко высказался о своём главном конкуренте, продолжающем действовать до инаугурации Зеленского, президенте Петре Порошенко.

По словам Владимира Зеленского, его предшественник на посту президента Украины Пётр Порошенко ведёт себя как турист в отеле, которому осталось совсем немного времени до конца отпуска – старается украсть тапочки из номера отеля, полотенца, набрать как можно больше еды на шведском столе.

Помимо обычных, для Зеленского, выпадов против главы государства, которые должны показать, насколько Зеленский отличается от своего предшественника, данное высказывание содержит некоторую часть правды. Пользуясь тем, что Зеленский официально победил на выборах, но ещё не вступил в должность, представители команды Петра Порошенко активно проводят в жизнь непопулярные решения, дабы они ассоциировались с первыми днями нового президента. Так, например, Верховная рада приняла закон о языке, который делает украинский язык единственным официальным и разрешённым языком средств массовой информации и искусства – за использование других языков предполагаются административные наказания.

Надо заметить, что сторонники Порошенко не оставили в стороне критику Зеленского. Увидев в обращении Зеленского лишь «Петро, верни тапочки!» сторонники предыдущего украинского президента решили указать на то, что Украина – не номер в египетском отеле, поэтому такие сравнения недопустимы.