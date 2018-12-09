Решили запугать? США намерены бороться с Россией ядерным оружием в 2020 году - Пентагон

Сегодня, 20:00 \\ Политика

Страна, которая призывала к ядерному разоружению Россию и Китай, сама готовится к ядерному перевооружению, что отражено в отчёте Минобороны США.

Американское военное ведомство регулярно публикует в открытом доступе статьи о своих расходах на оборону государства. Однако последний отчет заставляет задуматься над верой в слова и предложения американских партнёров.

США намерены бороться с Россией ядерным оружием в 2020 году - так Пентагон описывает часть военных расходов на данный период. В отчете сказано, что из $750 млрд, $718 млрд будет потрачено на флот, космос, кибер-безопасность, модернизацию ядерной триады и ПРО, увеличение жалования военным. На разработки, исследования и испытания будет выделена сумма, рекордная за последние 70 лет. Но самое интересное то, куда пойдут оставшиеся $32 млрд.

В военном ведомстве говорят, оставшаяся сумма будет потрачена на Министерство энергетики, которое управляет ядерными силами, согласно отчету.

«Бюджет позволяет Министерству обороны сохранять нерегулярные войны в качестве основной компетенции, но при этом отдавать приоритет модернизации и готовности конкурировать, сдерживать и побеждать в борьбе против Китая и России».

Вероятно, что США решили запугать Россию, однако это те то, чем можно испугать Кремль. На каждое действие Пентагона есть более мощное противодействие от Вооруженных Сил РФ, которые не только отразят атаку, но и дадут мощный ответ в адрес агрессора. Риторика Вашингтона постоянно повторяет о какой-то российской агрессии, однако действия Белого дома говорят за себя сами, что далеко не РФ является агрессором. Об этом говорят недавние пуски американских баллистических ракет, что свидетельствует о демонстрации силы и своих воинственных намерениях.

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Автор - Андрей Вознесенский
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