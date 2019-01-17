Не по фэншую: В Раде не хотят проводить инаугурацию Зеленского 19 мая

Добрым помыслам Владимира Зеленского помешают звёзды, уверен депутат.

В Верхновной Раде Украины, вероянто, чтобы выслужиться перед новым гарантом, депутаты разных фракций пытаются проявить смекалку, но позорятся чувством юмора. Так депутат Рады Олег Куприенко призвал коллег не одобрять инаугурацию избранного президента Зеленского 19 мая, как того хочет актёр.

Исходя из собственной эрудиции, Куприенко выпалил, что 19 мая на планету опускается неблагоприятный день – «гнилое воскресенье», когда любые начинания заканчиваются плохо.

Объяснив протест против инаугурации «лунно-земно-гравитационными» связами, член одиозной Радикальной партии Олега Ляшко заявил, что не хочет поддерживать предложение партии «Слуга народа».

Впрочем, причина может крыться в корысти. На пути к депутатскому креслу Куприенко поменял три политические партии, с трудом прорываясь в Раду. Однако над ним опять повился угроза быть выброшенным из правительства котёнком, если Владимир Зеленский наплюёт на фэншуй и получит дату инаугурации до 27 мая.

В свою очередь,«крыша» Зеленского, олигарх Игорь Коломойский, почти уверен, что его президенту дадут зелёный сигнал светофора. Толстосум с улыбкой распрощался с Петром Порошенко и пожелал ему и его партии удачи в будущем трудоустройстве. Он считает, что блок Порошенко не пройдёт в Раду даже как оппозиция. Единственная должность, на которую может рассчитывать без пяти минут экс-президент, - глава МИДа или посол Украины в США, чтобы поселиться недалеко от будущего дома.